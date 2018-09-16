Усюди разом: Каменських і Потап ходять на спільні тренування в спортзал (фото)

Навіть спортом Настя Каменських і Потап займаються разом з одним тренером.

Чутки про те, що між Настею Каменських і Потап роман, ходять вже давно. І хоча самі артисти підтверджувати ці розмови не поспішають, своїми вчинками все ж інтригують шанувальників.

Приміром, річну відпустку Потап і Настя провели разом, і хоча компанію їм склали загальні друзі, багатьох все одно здивувало, що вони поїхали в Італію удвох. До речі, вечірки екс-дует відвідує також разом. Так, обоє з'явилися на дні народження Каті Осадчої. І це ще не все! Ранковий спорт і сніданок Настя і Потап також проводять в компанії один одного.

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Так, днями обоє поділилися в Instagram Stories фотографіями зі спортзалу. Разом з одним тренером артисти провели заняття спортом. А потім разом вирушили на спільний сніданок.