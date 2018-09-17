Алла Пугачова закрила свій бізнес у Москві: названо причину

У стінах майстерні естрадного мистецтва "Рецитал" Алла Пугачова три роки навчала дітей вокалу та основ етикету. У школі Примадонни викладали сольфеджіо, навчали музичних стилів і вмінню триматися на сцені.

Алла Пугачова прийняла рішення закрити своє дітище - майстерню естрадного мистецтва "Рецитал" у Москві. Всьому виною – дуже дорога оренда, яку не покривала навіть солідна ціна за навчання. Також серед причин такого рішення - підготовка зірки до ювілейного концерту.

Журналісти "СтарХіту" дізналися, що через чотири роки роботи Примадонна вирішила закрити студію. Останні заняття під її керівництвом пройшли у травні.

Читайте такожАллі Пугачовій поставили страшний "діагноз"

"Пугачова збиралася зробити це ще в 2017-му, – розповіли в оточенні зірки. – Оренда такої великої кількості квадратних метрів у центрі Москви коштувала величезних грошей. А прибутки від дітища Алла Борисівна не отримувала. Але тоді батьки підопічних умовили її продовжити заняття, а оплату площі взяли на себе. У той момент в студії майже не залишилося бюджетників, місця зберегли тільки ті, чиї мами і тата могли дозволити собі витрачатися".

Зазначається, що в травні – початку червня учням видали сертифікати про те, що вони пройшли курс у школі Пугачової і попрощалися з учнями. Після цього оперативно вивезли звукове обладнання і меблі.

"Вона (Пугачова - Ред.) дуже багато вклала у кожного, легко знаходила індивідуальний підхід, могла і похвалити, й посварити. Діти її обожнювали. Можливо, рішення закритися пов'язано ще з тим, що зараз Пугачова буде багато часу приділяти підготовці до ювілейного концерту, який відбудеться в квітні наступного року в "Крокус Сіті Холі". Звичайно, шкода, що уроки більше не відбудуться. Це була школа не тільки музики, але й життя", - поділилися батьки одного з учнів.

Як повідомляв УНІАН, після повернення до Росії з Юрмали Алла Пугачова стривожила прихильників зізнанням: вона заявила, що стомилася.