"А без фотошопу - слабо?": на Лорак накинулися в Instagram з критикою (фото)
12:47, 17 вересня 2018Суспільство
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Користувачі звинуватили співачку в надмірному захопленні фотошопом.
Instagram Ані Лорак
Новий знімок української співачки Ані Лорак отримав хвилю критики в мережі.
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Під новим фото Лорак в Instagram передплатники співачки звинуватили її в надмірному захопленні фотошопом.
"А без фотошопу - слабо?", "Бабуся Лорак", - пишуть співачці її критики.
Зазначимо, що при цьому знайшлося і безліч коментаторів, які розхвалили зовнішність артистки і відзначили, що дуже чекають її виступів в Україні.
Як повідомляв УНІАН, Лорак у дивному вбранні жорстко розкритикували в Instagram. Шанувальникам не сподобалося плаття і взуття співачки.
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