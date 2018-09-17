"А без фотошопу - слабо?": на Лорак накинулися в Instagram з критикою (фото)

Користувачі звинуватили співачку в надмірному захопленні фотошопом.

Новий знімок української співачки Ані Лорак отримав хвилю критики в мережі.

Читайте також"Стара хвора жінка": Настю Каменських запідозрили в анорексії (фото)

Під новим фото Лорак в Instagram передплатники співачки звинуватили її в надмірному захопленні фотошопом.

"А без фотошопу - слабо?", "Бабуся Лорак", - пишуть співачці її критики.

Зазначимо, що при цьому знайшлося і безліч коментаторів, які розхвалили зовнішність артистки і відзначили, що дуже чекають її виступів в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Лорак у дивному вбранні жорстко розкритикували в Instagram. Шанувальникам не сподобалося плаття і взуття співачки.