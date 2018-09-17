Ані Лорак, яка втекла до Росії, несподівано згадала про батьківщину (відео)

Любителька Росії Ані Лорак нарвалася на хвилю критики в Instagram, назвавши Київ рідним містом.

Опальна українська співачка Ані Лорак поділилася з фанатами фрагментом кліпу на пісню "Я с тобой", який знімали в Києві.

На своїй сторінці в Instagram артистка назвала Київ рідним містом, через що її одразу розкритикували, адже вона - любителька Росії.

"16 вересня 2007-го вийшов кліп на пісню "Я с тобой". Знімали його в рідному Києві та локація була дуже незвичайною - дах ТРЦ "Україна" - однієї з найвищих будівель міста на той момент", - написала під роликом Ані Лорак.

Але шанувальники обурилися, що співачка назвала Київ рідним містом, оскільки вона зараз живе і виступає в Росії. Також вони критикували зовнішність співачки.

"Рідне місто – не Київ!", "Ботоксне опудало - Лорак!", "Переїхала і все так погано пішло", "Коли була вдома, так мала кращий вигляд і пісні були класні", - обурюються дописники.

Нагадаємо, раніше у Ані Лорак пройшов концерт у Сочі. "Ви давно вже стали моєю долею, моєю сім'єю. І я не уявляю свого життя без вас. Дякую, Сочі!", - заявила співачка зі сцени.