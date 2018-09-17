Екс-учасниця "ВІА Гри" показала весільні фото
17:43, 17 вересня 2018Суспільство
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Про чоловіка Кожевнікової є небагато інформації. Відомо, що коханого артистки звати Кирило.
Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова, яка нещодавно вийшла заміж, показала фото зі свого весілля.
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Вона виклала ніжні світлини на своїй сторінці в Instagram. На них артистка позує у весільній сукні. "Мій чоловік! Мій друг! Моє кохання!" - прокоментувала фото з обранцем Кожевнікова.
Як повідомляв УНІАН, учасниця популярного гурту "ВІА Гра" Кожевнікова, яка нещодавно вийшла заміж, йде з колективу.
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