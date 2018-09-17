Ані Лорак похвалилася осіннім селфі - її розкритикували за ботоксне обличчя (фото)
Опальна українська співачка Ані Лорак опублікувала фото, на якому вона постала в чорно-білому образі. У коментарях артистку звинуватили в захопленні ботоксом.
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"Чим зайнятий ваш вечір? Вдихаємо аромат осені", - написала зірка під знімком. Варто зазначити, що багато користувачів захопилися красою Ані Лорак, але інші одразу почали писати про ін'єкції, якими останнім часом "грішить" співачка: "З усіма ін'єкціями обличчя перетворюється... на jocker-face", "З таким обличчям тільки рекламувати горілку".
Раніше українська співачка Ані Лорак, яка втекла до Росії, раптом згадала про батьківщину, написавши на своїй сторінці в Instagram про рідне місто - Київ.