Надя Дорофєєва оголила ноги у зухвалій спідниці і викликала палкі суперечки в Instagram

Дорофєєва сфотографувалася у чорній лаковій спідниці з дуже відвертим розрізом і короткому топі, що оголює живіт.

Солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала фанатів новим гарячим знімком. Дорофєєва сфотографувалася у чорній лаковій спідниці з дуже відвертим розрізом і короткому топі, що оголює живіт.

Свій свіжий знімок Дорофєєва опублікувала в Instagram.

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Думки з приводу образу Наді розділилися: "Надя ти супер, така ефектна, красива", "Аааа, як круто! Стильно, пафосно і незвично!", "Які ноги", "Сміливий образ", - пишуть шанувальники співачки.

У той же час знайшлися й такі, кому її образ не сподобався: "Худоба ще більше не личить, ніж Каменських, жесть", "Надя позичила ідею спідниці у Ані Лорак з сукні?", "Нога не мерзне?", "Спідниця, як сукня Кароліни, і не соромно красти ідеї, свого придумати не можуть, користуються тим, що Кароліна не виступає в Україні!", - розкритикували Дорофєєву інші користувачі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ані Лорак у дивному вбранні жорстко розкритикували в Instagram.