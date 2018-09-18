"Людина надихала своїм талантом": стала відома причина смерті відомого українського художника (фото)

13 вересня художника Гурина поховали на Звіринецькому кладовищі в Києві. Причина смерті знаменитого українця - інфаркт.

10 вересня на 80-му році життя помер Василь Іванович Гурин - відомий український живописець.

"Ми втратили найстаршого члена сім'ї, батька, діда, прадіда. Людину, яка надихала своїм талантом, неймовірною жагою життя, любов'ю до роботи і працездатністю. Дід, де б не був ти, сподіваюся, тобі там добре. Спасибі, що був з нами", - написав його онук Данило Гурін в соціальній мережі.

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Як пише Gazeta.ua 13 вересня художника поховали на Звіринецькому кладовищі в Києві. Причина смерті знаменитого українця - інфаркт.

У Київській організації Спілки художників, яку Гурин очолював понад 10 років, відзначили, що Василь Іванович був доброю і світлою людиною.

"Коли він у нас працював, завжди приходив усміхненим, багато жартував. Одночасно викладав у Київській академії образотворчого мистецтва і архітектури. На роботу ходив до останнього. Увечері в понеділок помер від інфаркту", - розповіли в організації.