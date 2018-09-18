"Поверніть колишню Аліну": українську топ-модель не впізнали після зміни іміджу (фото)
11:12, 18 вересня 2018Суспільство
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Аліна Байкова обрізала свої довгі коси і перефарбувала їх в темний колір. Також Байкова обзавелася чубчиком.
Знаменита українська модель здивувала кардинальною зміною іміджу / соцмережі
Українська топ-модель Аліна Байкова, яка нещодавно прикрасила обкладинку модного журналу Harper's Bazaar, зважилася на кардинальні зміни в зовнішності.
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Дівчина опублікувала у своєму Instagram фото, на якому зображена з новою зачіскою.
Аліна обрізала свої довгі коси і перефарбувала їх в темний колір. Також Байкова обзавелася чубчиком.
У підписі до світлини модель запитала у шанувальників, що вони думають про нову зачіску. Фанати розділилися в думці: одним сподобалася стрижка, інші ж просять "повернути колишню Аліну". А деякі зазначили, що тепер Байкова стала схожа на відому голлівудську акторку українського походження Мілу Йовович.
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