"Живе в тісній квартирці": в мережі розповіли про злидні зірки українського кіно Лариси Кадочникової
11:56, 18 вересня 2018Суспільство
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На своїй Facebook-сторінці Соколова опублікувала зворушливий пост, в якому розповіла про легенду українського кіно Ларису Кадочникову.
У мережі закликали допомогти видатним українським артистам / facebook.com/yanina.sokolova
Телеведуча Яніна Соколова розповіла про зірку українського кіно, яка живе в тісній квартирці в старому пошарпаному під'їзді.
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Соколова закликала владу допомогти видатним українським артистам, які живуть у злиднях.
На своїй Facebook-сторінці Соколова опублікувала зворушливий пост, в якому розповіла про легенду українського кіно Ларису Кадочникову, яка знялася у фільмі "Тіні забутих предків".
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