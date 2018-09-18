"Живе в тісній квартирці": в мережі розповіли про злидні зірки українського кіно Лариси Кадочникової

На своїй Facebook-сторінці Соколова опублікувала зворушливий пост, в якому розповіла про легенду українського кіно Ларису Кадочникову.

Телеведуча Яніна Соколова розповіла про зірку українського кіно, яка живе в тісній квартирці в старому пошарпаному під'їзді. Читайте такожУ Києві пограбували авто відомої телеведучої (фото) Соколова закликала владу допомогти видатним українським артистам, які живуть у злиднях. На своїй Facebook-сторінці Соколова опублікувала зворушливий пост, в якому розповіла про легенду українського кіно Ларису Кадочникову, яка знялася у фільмі "Тіні забутих предків".

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