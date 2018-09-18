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"Живе в тісній квартирці": в мережі розповіли про злидні зірки українського кіно Лариси Кадочникової

11:56, 18 вересня 2018
Суспільство
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У мережі закликали допомогти видатним українським артистам / facebook.com/yanina.sokolova

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Соколова закликала владу допомогти видатним українським артистам, які живуть у злиднях.

На своїй Facebook-сторінці Соколова опублікувала зворушливий пост, в якому розповіла про легенду українського кіно Ларису Кадочникову, яка знялася у фільмі "Тіні забутих предків".

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Теги: #фільми#кіно