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52-річна українська зірка захопила мережу своєю красою (фото)

15:19, 18 вересня 2018
Суспільство
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Сумській нещодавно виповнилося 52 роки / фото instagram.com/olgasumska

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Сумська зробила селфі на вулиці й опублікувала в Instagram. "Гарний настрій", - підписала актриса знімки. На фото Ольга має молодий вигляд, на обличчі не видно зморшок. Це одразу ж відзначили фани у коментарях, назвавши її красунею.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня відома актриса та ведуча Ольга Сумська опинилася в реанімаційному відділенні лікарні в Олександрії.

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Теги: #фото#Ольга Сумська