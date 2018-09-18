Ані Лорак показала груди у відвертому декольте (фото)

Знімок Ані Лорак у відвертій сукні набрав майже 50 тисяч лайків на момент публікації новини.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка активно гастролює в Росії, показала нове відверте фото.

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На опублікованому в Instagram знімку Ані Лорак позує в темно-бордовій відвертій сукні, яка підкреслює її фігуру.

"Розкішна", "Яка бомбезна фотографія", "Стомлена", "Ух, яка гаряча", "Гарні ц***ки", "Талія така тонка!", "Неперевершена", "Дуже жіночна і шалено красива", "Жива мумія!", "Досить х*рю колоти", "Сумні оченята останні час на всіх фото", - пишуть у коментарях під фото артистки.

Раніше Ані Лорак опублікувала фото, на якому вона постала в чорно-білому образі. У коментарях артистку звинуватили в захопленні ботоксом.