У НАЗК розповіли про шахрайські дзвінки від імені агентства

Невідомі дзвонили декларантам від імені працівників НАЗК "для уточнення інформації".

Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) стало відомо про факти дзвінків суб'єктам декларування від імені працівників апарату Національного агентства.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК.

Зокрема повідомляється, що дзвінки здійснювались з метою начебто уточнення інформації, вказаної в деклараціях осіб. Також невідомі пояснювали суб'єктам, що начебто НАЗК проводить перевірку декларацій.

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"Звертаємо вашу увагу, що спілкування посадових осіб Національного агентства з суб’єктами декларування відбувається виключно в межах повноважень, будь-які відомості запитуються в офіційній письмовій формі у суб’єкта декларування або відповідного органу. Спілкування з суб'єктами декларування здійснюється працівниками апарату Національного агентства виключно з офіційних телефонів або електронних адрес, зазначених на офіційному веб-сайті", - зазначили в НАЗК.

Також в агенстві попередили, що про усі факти використання персональних даних співробітників повідомлять правоохоронцям. Крім того, НАЗК просить повідомляти про подібні випадки на: info@nazk.gov.ua.