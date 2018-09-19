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"Відрізала ніс, збільшила губи": відома російська співачка змінилася до невпізнання після пластики

09:51, 19 вересня 2018
Суспільство
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За словами експерта, видно, що була корекція горбинки, зменшення кінчика носа / Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik

Вона збільшила груди і губи, а також зробила коротше ніс.

Зміни в зовнішності артистки оцінив пластичний хірург Юрій Діков, передає Dni.Ru. За словами експерта, видно, що була корекція горбинки, зменшення кінчика носа, корекція носогубного кута, ніс у співачки став більш "кирпатим".

Вилиці Марії теж стали більш вираженими / Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

"Однозначно була маммопластика, так як обсяг її грудей збільшився дуже сильно", - додав він.

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Також у Распутіної значно збільшився об'єм губ. На думку експерта, такий результат був досягнутий за допомогою філлерів.

"Вилиці Марії теж стали більш вираженими. Такого ефекту можна домогтися за допомогою установки імплантів або введення філлерів. Крім того, можна припустити, що була проведена операція з видалення комків Біша, жирового тіла щоки. Зазвичай цю процедуру проводять, щоб досягти ефекту "запалих" щік. Ця операція зовсім нескладна: грудки Біша не виконують ніяких функцій, тому його видалення не завдає шкоди", – сказав він.

За словами хірурга, була зроблена підтяжка овалу обличчя.

"Про це говорять добре окреслена лінія нижньої щелепи, "кирпаті" хвости брів, відсутність брилів (обвислих щік) і відсутність провисання підборіддя. Такий результат міг бути досягнутий за допомогою хірургічного втручання, філерами або з допомогою ниток", – пояснив експерт.

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Теги: #співачка