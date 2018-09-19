Собака Фарт виявився нефартовим для контрабандистів: в "Борисполі" він знайшов чемодан з кокаїном (фото)

Партію наркотика знайдено під час перевірки багажу, що прямував транзитом з Варшави до Тель-Авіва.

В аеропорту «Бориспіль» під час перевірки багажу прикордонники виявили понад 5 кг кокаїну.

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Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, партію кокаїну затримано вчора ввечері під час перевірки багажу, що прямував транзитом з Варшави до Тель-Авіва.

«У ході перевірки на одну з валіз пасажирів спрацював службовий пес Фарт. Під час детального огляду валізи було виявлено подвійну стінку, де було заховано п’ять пакунків з 5,4 кг білого порошку, попередньо – кокаїну», - йдеться у повідомленні.

Виявлену речовину відправили на додаткову перевірку.

За цим фактом поінформовано Національну поліцію та підготовлено повідомлення про порушення кримінальної справи за ст. 309 Кримінального кодексу ("незаконне виробництво, виготовлення, перевезення чи пересилання наркотичних засобів").