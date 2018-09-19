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Собака Фарт виявився нефартовим для контрабандистів: в "Борисполі" він знайшов чемодан з кокаїном (фото)

11:13, 19 вересня 2018
Суспільство
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Прикордонники виявили наркотики \ фейсбук Oleh Slobodyan

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Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, партію кокаїну затримано вчора ввечері під час перевірки багажу, що прямував транзитом з Варшави до Тель-Авіва.

Наркотики допоміг знайти службовий пес \ фейсбук Oleh Slobodyan

«У ході перевірки на одну з валіз пасажирів спрацював службовий пес Фарт. Під час детального огляду валізи було виявлено подвійну стінку, де було заховано п’ять пакунків з 5,4 кг білого порошку, попередньо – кокаїну», - йдеться у повідомленні.

Виявлену речовину відправили на додаткову перевірку.

Партія важила 5 кг \ фейсбук Oleh Slobodyan

За цим фактом поінформовано Національну поліцію та підготовлено повідомлення про порушення кримінальної справи за ст. 309 Кримінального кодексу ("незаконне виробництво, виготовлення, перевезення чи пересилання наркотичних засобів").

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Теги: #Бориспіль#кокаїн#сумка