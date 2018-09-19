"Волочкова нервово курить в сторонці": екс-солістка "ВІА Гри" показала ідеальну розтяжку (фото)
13:11, 19 вересня 2018Суспільство
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Відомо, що співачка займається в балетній школі і вже впевнено демонструє свої досягнення в цій галузі.
Фани Мейхер захоплено відреагували на знімок / соцмережі
Екс-солістка "ВІА Гри" Надія Мейхер-Грановська, яка постала у вбранні власного бренду, захопила шанувальників ідеальною розтяжкою.
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Відомо, що співачка займається в балетній школі і вже впевнено демонструє свої досягнення в цій галузі.
Фани Мейхер захоплено відреагували на знімок і написали їй багато коментарів: "Волочкова нервово курить в сторонці!!!", "Божественна Жіночна Страстаная і дуже Мила!!!", "Ви в прекрасній формі!", "Яка ви багатогранна, талановита".
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