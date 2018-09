"Волочкова нервово курить в сторонці": екс-солістка "ВІА Гри" показала ідеальну розтяжку (фото)

Старанна учениця 😊😁@ballet_donets_school_ А також за заявками моїх деяких Instagram-ців❤️, які не байдужі до моїх занять балетом)))). #надеждамейхер #люблю #творчість #балетдлявзрослых

A post shared by НАДІЯ МЕЙХЕР-ГРАНОВСЬКА (@nadyameiher) on Sep 18, 2018 at 12:56am PDT