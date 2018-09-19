"Волочкова нервово курить в сторонці": екс-солістка "ВІА Гри" показала ідеальну розтяжку (фото)

Відомо, що співачка займається в балетній школі і вже впевнено демонструє свої досягнення в цій галузі.

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