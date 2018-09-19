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Тіна Кароль поділилася рідкісними кадрами з мамою і братом (відео)

13:42, 19 вересня 2018
Суспільство
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Вони змонтували зворушливе відео під пісню Миколи Мозгового "Материнська любов", яку Кароль виконувала на концерті пам'яті легендарного українського композитора.

У відео увійшли рідкісні архівні фотографії Тіни з її батьками, а також старшим братом Станіславом. Також присутні кадри, на яких Кароль зображена разом з мамою.

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Теги: #Тіна Кароль