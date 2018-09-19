Тіна Кароль поділилася рідкісними кадрами з мамою і братом (відео)

У відео увійшли рідкісні архівні фотографії Тіни з її батьками, а також старшим братом Станіславом. Також присутні кадри, на яких Кароль зображена разом з мамою.

Тіна Кароль святкує день народження мами Світлани Андріївни. З нагоди урочистої події шанувальники підготували для її мами сюрприз. Читайте такожТіна Кароль захопила шанувальників новими ніжними фото Вони змонтували зворушливе відео під пісню Миколи Мозгового "Материнська любов", яку Кароль виконувала на концерті пам'яті легендарного українського композитора. У відео увійшли рідкісні архівні фотографії Тіни з її батьками, а також старшим братом Станіславом. Також присутні кадри, на яких Кароль зображена разом з мамою.

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