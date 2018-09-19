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"Дуету з Тілем чекати?": Лобода заінтригувала мережу новим знімком

14:04, 19 вересня 2018
Суспільство
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Артистка зробила незвичайний макіяж / Instagram Світлана Лобода

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Артистка зробила незвичайний макіяж, однак її фанатів зацікавило інше. У підписі до фото співачка анонсувала тур по Німеччині, і шанувальники співачки відразу ж угледіли тут "таємний мотив", а саме - можливу зустріч з лідером німецької групи Rammstein Тілем Ліндеманном.

"Дуету з Тілем чекати?", "А Рамштайн буде?", "Тіль чекає!", "Rammstein буде?", "Чекаю дуету з Тілем", - навперебій пишуть коментатори.

Нагадаємо, що деякі ЗМІ називають соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна батьком дитини Лободи.

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Теги: #Лобода