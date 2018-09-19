"Вічно молода" Пугачова спричинила фурор у мережі

Пугачова обрала темний макіяж для очей й розпустила кучеряве волосся.

Останнім часом відома російська і радянська співачка Алла Пугачова не тішить фанатів новими фото. Замість неї у соцмережах це роблять її друзі та колеги.

Читайте такожАлла Пугачова закрила свій бізнес у Москві: названо причину

Так, знімок з Примадонною на своїй сторінці в Instagram опублікувала лікар-стоматолог і подруга артистки Альбіна Донцова. На ньому зірка має чудовий вигляд: вона обрала темний макіяж для очей і розпустила кучеряве волосся. А посмішка співачки - білосніжна.

"Господь попереджає, не сотвори собі кумира і тут же, спокушаючи слабку жінку, дарує чудову можливість і радість спілкування з Аллою Борисівною, людиною великою, неймовірно привабливою і красивою!", - написала вона.

"Прекрасна фотографія!", "Велика!", "Богиня!", "Єдина, талановита і неповторна", "Неможливо не захоплюватися Аллою Борисівною, це правда", "Найкраща", "Велика жінка", - зазначають дописники під знімком.

Як повідомляв УНІАН, у мережі з'явилося архівне спільне фото Пугачової і Ротару. У коментарях шанувальники зазначили, що зараз обидві поп-діви виглядають стрункішими і доглянутішими.