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Найдовші ноги України повідомили про успіх своєї господині (фото)

15:49, 19 вересня 2018
Суспільство
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Оля Полякова завела для своїх ніг Instagram / соцмережі

На ній артистка публікує фотографії своєї головної визначної пам'ятки і веде спілкування з шанувальниками від їх імені. Сьогодні, 19 вересня, «ноги Полякової» повідомили, що вони стали обличчям модного бренду.

У новій рекламній кампанії Оля демонструє останню колекцію колготок, яка розроблена спільно з європейськими текстильними лабораторіями і відповідає різним індивідуальним особливостям фігури.

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Теги: #Оля Полякова