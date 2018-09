Найдовші ноги України повідомили про успіх своєї господині (фото)

VIVA INTUICIA!!! Ми стали обличчям модного бренду!!! Спасибі тобі господиня @polyakovamusic 👑 «Твоє право на краще» – говорить філософія бренду жіночих колготок ТМ «Інтуїція». І хто як не поп-діва української сцени з вокальним діапазоном в 4 октави і довжиною ніг у 126 см може стати ідеальним її уособленням. #НогиОли #ногиОлиПоляковой #ОляПолякова #звездныеноги #длинныеноги #классныеноги #божественныеноги

