Найдовші ноги України повідомили про успіх своєї господині (фото)

Найдовші і впізнавані ноги України повідомили, що їхня господиня – Оля Полякова стала обличчям модного бренду.

Співачка Оля Полякова, яка є володаркою найдовших ніг в Україні (126 см), завела для них окрему сторінку в Instagram.

На ній артистка публікує фотографії своєї головної визначної пам'ятки і веде спілкування з шанувальниками від їх імені. Сьогодні, 19 вересня, «ноги Полякової» повідомили, що вони стали обличчям модного бренду.

У новій рекламній кампанії Оля демонструє останню колекцію колготок, яка розроблена спільно з європейськими текстильними лабораторіями і відповідає різним індивідуальним особливостям фігури.