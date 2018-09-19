Найдовші ноги України повідомили про успіх своєї господині (фото)
Співачка Оля Полякова, яка є володаркою найдовших ніг в Україні (126 см), завела для них окрему сторінку в Instagram.
На ній артистка публікує фотографії своєї головної визначної пам'ятки і веде спілкування з шанувальниками від їх імені. Сьогодні, 19 вересня, «ноги Полякової» повідомили, що вони стали обличчям модного бренду.
VIVA INTUICIA!!! Ми стали обличчям модного бренду!!! Спасибі тобі господиня @polyakovamusic 👑 «Твоє право на краще» – говорить філософія бренду жіночих колготок ТМ «Інтуїція». І хто як не поп-діва української сцени з вокальним діапазоном в 4 октави і довжиною ніг у 126 см може стати ідеальним її уособленням. #НогиОли #ногиОлиПоляковой #ОляПолякова #звездныеноги #длинныеноги #классныеноги #божественныеноги
У новій рекламній кампанії Оля демонструє останню колекцію колготок, яка розроблена спільно з європейськими текстильними лабораторіями і відповідає різним індивідуальним особливостям фігури.