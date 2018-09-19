"Оце лапи": Ані Лорак у дивному взутті розкритикували в Instagram
15:54, 19 вересня 2018Суспільство
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Співачка одягла сині туфлі незвичайної форми і отримала цілий шквал критики.
Багато користувачів при цьому похвалили ноги співачки / Instagram Ані Лорак
Новий знімок української співачки Ані Лорак не сподобався користувачам мережі. Співачка одягла сині туфлі незвичайної форми і отримала цілий шквал критики.
Фото Лорак опублікувала у своєму Instagram.
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"Що за кораблі на ногах?", "Блін, ніби бахіли на ногах". "Оце лапи", "Бахіли не зняли", "Туфлі - жах", "Туфлі не в тему.", - розкритикували образ Лорак коментатори.
Відзначимо, що багато користувачів при цьому похвалили ноги співачки і заявили, що вона відмінно виглядає.
Як повідомляв УНІАН, Надя Дорофєєва оголила ноги в зухвалій спідниці і викликала палкі суперечки в Instagram.
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