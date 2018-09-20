Пугачова "запалювала" на родинному святі у леопардовому костюмі (фото)

Пугачова обрала для свята костюм у піжамному стилі.

Російські зіркове подружжя Алла Пугачова і Максим Галкін влаштували у підмосковному ресторані розкішну вечірку на честь п'ятиріччя своїх близнюків Лізи і Гаррі.

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Примадонна російської естради прийшла на сімейне свято в леопардовому костюмі в піжамному стилі. У подібному образі з'явився й колишній чоловік Пугачової Кіркоров. Відповідні фото на своїй сторінці в Instagram показав Галкін.

"Вийшов прекрасний день народження! Дякую за привітання та подарунки!", - написав чоловік співачки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що діти російської співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна мають цілий штат прислуги і ходять до елітного дитячого садочка. Навчання в установі коштує артистам приблизно 195 тисяч рублів (близько 81 тисячі гривень) на одну дитину.