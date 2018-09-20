Пугачова у відвертому образі затьмарила Лободу на спільному фото

Пугачова одяглася в стилі "тотал блек" і наділа рукавички з відкритими пальцями і масивне кільце.

Опальна українська співачка Світлана Лобода показала спільний знімок з "Примадонною" російської естради Аллою Пугачовою. Зірки відвідали передпрем'єрний показ фільму «Кислота», що проходив у Москві.

Фотографію співачка опублікувала у своєму Instagram.

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Пугачова одяглася в стилі "тотал блек" і наділа рукавички з відкритими пальцями і масивне кільце.

Підписники Лободи зазначили, що вони добре виглядають разом з Пугачовою і поцікавилися, чи не планують вони записати спільний трек.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лобода заінтригувала мережу новим знімком. Співачка анонсувала тур по Німеччині, і її відразу запідозрили в бажанні побачитися з солістом гурту Rammstein.