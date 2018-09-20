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Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн їде до Києва

12:35, 20 вересня 2018
Суспільство
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Нагадаємо, Ліндеманн відвідував Київ у День Конституції. Музиканта, зокрема, помітили на Поштовій площі в центрі української столиці, а також в одному з київських закладів на Подолі.

Зазначимо, деякі ЗМІ називають соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна батьком дитини Лободи.

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Теги: #Тілль Ліндеманн