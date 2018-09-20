Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн їде до Києва

Тілль Ліндеманн представить збірку віршів 1 грудня.

Фронтмен гурту Rammstein їде в Київ. Як повідомляється на сайті concert.ua, Тілль Ліндеманн представить збірку віршів 1 грудня в Atlas.

Нагадаємо, Ліндеманн відвідував Київ у День Конституції. Музиканта, зокрема, помітили на Поштовій площі в центрі української столиці, а також в одному з київських закладів на Подолі.

Зазначимо, деякі ЗМІ називають соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна батьком дитини Лободи.