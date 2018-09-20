Декольте і тропіки: Настя Каменських заінтригувала мережу тизером нового кліпу (відео)

Називатися нова пісня співачки буде Peligroso, що в перекладі з іспанської означає "небезпечний" або "небезпечна".

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, поділилася з шанувальниками тизером нового кліпу. Називатися нова пісня співачки буде Peligroso, що в перекладі з іспанської означає "небезпечний" або "небезпечна".

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Короткий ролик співачка розмістила в своєму Instagram.

На відео Каменських з яскравим макіяжем і в сукні з декольте вимовляє "рeligroso" на тлі екзотичних рослин.

За 4 години з моменту публікації відео набрав 100 тисяч переглядів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Каменських показала, як виглядає без макіяжу. Дівчина сфотографувалася у світлій коричневій куртці і футболці з незвичайним принтом. Волосся вона зібрала в недбалий пучок.