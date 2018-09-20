Декольте і тропіки: Настя Каменських заінтригувала мережу тизером нового кліпу (відео)
Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, поділилася з шанувальниками тизером нового кліпу. Називатися нова пісня співачки буде Peligroso, що в перекладі з іспанської означає "небезпечний" або "небезпечна".
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Короткий ролик співачка розмістила в своєму Instagram.
На відео Каменських з яскравим макіяжем і в сукні з декольте вимовляє "рeligroso" на тлі екзотичних рослин.
За 4 години з моменту публікації відео набрав 100 тисяч переглядів.
Good morning, world! ☀ Почну день з приголомшливих новин! Сьогодні ввечері вас чекає особливий сюрприз.. О 20:10 на моєму YouTube-каналі, а також @m1ukraine Не пропустіть..Це буде 🔥 Інтрига 💋 Завісу 👄 #Peligroso Let me start this day with an incredible announcement! Tonight, I prepared a special surprise for you... Come back to my YouTube channel or watch @m1ukraine at 8:10 pm. Don't miss it! It's gonna be 🔥 Intrigue 💋 Drop 👄 #Peligroso ¡Buenos dias, mundo! ☀ ¡Déjame comenzar este con un día anuncio increíble! Esta noche, tengo una sorpresa especial para vosotros ... Vuelve a mi canal de YouTube o ve @m1ukraine a las 20:10. ¡No te lo pierdas! Va a ser 🔥 Intriga 💋 Caída 👄 #Peligroso
Як повідомляв УНІАН, раніше Каменських показала, як виглядає без макіяжу. Дівчина сфотографувалася у світлій коричневій куртці і футболці з незвичайним принтом. Волосся вона зібрала в недбалий пучок.