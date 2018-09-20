Хто боротиметься за корону "Міс Україна" 2018 - всі учасниці конкурсу (фото)

У фінал конкурсу братимуть участь 24 претендентки у віці від 17 до 23 років.

У четвер, 20 вересня, відбудеться фінал конкурсу "Міс Україна-2018". Національний конкурс "Міс Україна" щорічно проводиться з 1991 року.

У фінал конкурсу братимуть участь 24 претендентки на перемогу у віці від 17 до 23 років.

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Серед членів журі: телеведуча Маша Єфросиніна, музичний продюсер та власниця продюсерського центру "MOZGI Entertainment" Ірина Горова, актор, теле - і радіоведучий Володимир Остапчук, український дизайнер одягу Андре Тан, актор і шоумен Юрій Ткач, український дизайнер одягу Юлія Айсіна, відомий ресторатор, телеведучий і шоумен Микола Тищенко, Український кіно - і театральний актор, модель, володар титулів "Містер Україна 2014" і "Mister Sea World 2018" Богдан Юсипчук, Міс Україна-2016 Олександра Кучеренка, українська фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 року Ольга Харлан.