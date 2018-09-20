Тіна Кароль показала струнку фігуру і вразила прихильників (фото)
16:27, 20 вересня 2018Суспільство
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На знімках співачка постала в стильній сукні від українського дизайнера.
Тіна Кароль у ніжною фотосесії / соцмережі
Популярна українська співачка Тіна Кароль знялася в новій яскравій фотосесії. На знімках співачка постала в стильній сукні від українського дизайнера Катерини Сильченко, яка вигідно підкреслювала розкішну фігуру артистки.
«Коли я подивилася на сонячну посмішку сонячної людини - Тіни, настрій піднявся!», «Ця усмішка змушує моє серце битися сильніше! Дякую за ці фото», «Дякую за щастя, подароване в такий похмурий день», - пишуть шанувальники.
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