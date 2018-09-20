"Що з тобою?": Ані Лорак з'явилася в "чорному" образі (фото)
21:13, 20 вересня 2018Суспільство
3074 0
Знімок опальної співачки Ані Лорак набрав понад 70 тисяч лайків.
Лорак похвалилася осіннім фото / фото instagram.com/anilorak
Українська співачка Ані Лорак показала нове фото, на якому вразила фанів несмаком.
Читайте також"Оце лапи": Ані Лорак у дивному взутті розкритикували в Instagram
"Осінь - моя улюблена пора, коли листя дерев покрите золотом... А у вас?", - написала артистка в Instagram й опублікувала знімок, на якому вона позує на тлі осіннього пейзажу вся в чорному.
"Колір настрою чорний?", "Ну, невже ви не знаєте, що зі спідницею довжини "нижче за коліно" не можна одягати таке взуття. Воно ж вкорочує ноги", "Що з тобою?", "У цьому вбранні тьотя Мотя", "Гаразд, Бєляєва мордочки корчить, ну ви куди?! Як мавпи обидві", - пишуть в коментарях.
Раніше Ані Лорак показала груди у відвертому декольте. На фото співачка позувала у темно-бордовій відвертій сукні, що підкреслює її фігуру.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter