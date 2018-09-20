"Що з тобою?": Ані Лорак з'явилася в "чорному" образі (фото)

Знімок опальної співачки Ані Лорак набрав понад 70 тисяч лайків.

Українська співачка Ані Лорак показала нове фото, на якому вразила фанів несмаком.

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"Осінь - моя улюблена пора, коли листя дерев покрите золотом... А у вас?", - написала артистка в Instagram й опублікувала знімок, на якому вона позує на тлі осіннього пейзажу вся в чорному.

"Колір настрою чорний?", "Ну, невже ви не знаєте, що зі спідницею довжини "нижче за коліно" не можна одягати таке взуття. Воно ж вкорочує ноги", "Що з тобою?", "У цьому вбранні тьотя Мотя", "Гаразд, Бєляєва мордочки корчить, ну ви куди?! Як мавпи обидві", - пишуть в коментарях.

Раніше Ані Лорак показала груди у відвертому декольте. На фото співачка позувала у темно-бордовій відвертій сукні, що підкреслює її фігуру.