Стало відомо, хто переміг на конкурсі "Міс Україна-2018" (фото, відео)

Конкурс краси "Міс Україна-2018" виграла Вероніка Дідусенко.

У четвер, 20 вересня, пройшов фінал конкурсу "Міс Україна-2018", який проводиться щорічно з 1991 року.

Володаркою титулу ''Міс Україна-2018'' стала 23-річна киянка Вероніка Дідусенко.

Дівчина представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс Світу", який пройде на китайському острові Хайнань.

Варто зазначити, що у фіналі всеукраїнського конкурсу змагалися 25 дівчат з різних регіонів, Дідусенко була 7-м номером.

Раніше в Києві відбувся конкурс краси "Міс Україна Всесвіт-2018", на якому перемогла Карина Жосан з Одеси.