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Стало відомо, хто переміг на конкурсі "Міс Україна-2018" (фото, відео)

07:14, 21 вересня 2018
Суспільство
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"Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко і "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко / фото instagram.com/missukraine_official

Володаркою титулу ''Міс Україна-2018'' стала 23-річна киянка Вероніка Дідусенко.

Дівчина представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс Світу", який пройде на китайському острові Хайнань.

Варто зазначити, що у фіналі всеукраїнського конкурсу змагалися 25 дівчат з різних регіонів, Дідусенко була 7-м номером.

Раніше в Києві відбувся конкурс краси "Міс Україна Всесвіт-2018", на якому перемогла Карина Жосан з Одеси.

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Теги: #конкурс міс україна