Стало відомо, хто переміг на конкурсі "Міс Україна-2018" (фото, відео)
У четвер, 20 вересня, пройшов фінал конкурсу "Міс Україна-2018", який проводиться щорічно з 1991 року.
Володаркою титулу ''Міс Україна-2018'' стала 23-річна киянка Вероніка Дідусенко.
Дівчина представлятиме Україну на конкурсі краси "Міс Світу", який пройде на китайському острові Хайнань.
Варто зазначити, що у фіналі всеукраїнського конкурсу змагалися 25 дівчат з різних регіонів, Дідусенко була 7-м номером.
Друзі, нагадую, що на сайті http://missukraine.ua/ru/ стартувало SMS-голосування 📲 Переможниця отримає 50 000 грн і титул «Міс глядацьких симпатій». Голосуй за свою учасницю і відправляй SMS з її персональним номером на номер 7576. Голосування триває до 20 вересня 12:00! Моя цифра 7️⃣ Щиро дякую всім за підтримку❤️ @missukraine_official #missukraine2018
Раніше в Києві відбувся конкурс краси "Міс Україна Всесвіт-2018", на якому перемогла Карина Жосан з Одеси.