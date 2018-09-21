Каменських завела мережу новим кліпом з відвертими танцями (відео)

Нова пісня Насті Каменських називається Peligroso, що в перекладі з іспанської означає "небезпечний".

Популярна українська співачка Настя Каменських NK презентувала новий кліп на пісню "Peligroso".

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Цього разу артистка здивувала фанатів, виконавши запальний хіт іспанською мовою. Кліп опублікований на YouTube-каналі Каменських. На записі зірка з'являється в сукні з глибоким декольте і виконує дуже відверті танці в тропічному лісі.

Раніше Філіп Кіркоров та Микола Басков записали кліп-пародію на популярний кліп реперів Каньє Веста і Лів Пампа I Love It, оприлюднивши його на YouTube-каналі «Чікен Каррі». Відео називається "Не уходи, постой, фанатка".