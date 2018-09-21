Популярні російські артисти виступили в окупованому Донецьку (фото, відео)
10:18, 21 вересня 2018Суспільство
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У "ДНР" "засвітилися" Буйнов, Б'янка і "Город 312".
Перед окупантами знову виступили російські артисти / фото ресурсу бойовиків
Популярні російські музиканти 20 вересня виступили в окупованому Донецьку.
Так, перед терористами заспівали Олександр Буйнов, Б'янка і гуhn "Город 312". Фото опублікували користувачі в Instagram.
Зазначимо, що група "Город 312" вже виступала в Донецьку, а Б'янка раніше бувала в окупованому Луганську.
Раніше на донецькій сцені російська співачка Юлія Чичеріна вперше представила публіці свою нову пісню "Моя Спарта", присвячену терористам з батальйону "Спарта". Концерт тривав більше двох годин.
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