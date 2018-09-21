Популярні російські артисти виступили в окупованому Донецьку (фото, відео)

У "ДНР" "засвітилися" Буйнов, Б'янка і "Город 312".

Популярні російські музиканти 20 вересня виступили в окупованому Донецьку.

Так, перед терористами заспівали Олександр Буйнов, Б'янка і гуhn "Город 312". Фото опублікували користувачі в Instagram.

Зазначимо, що група "Город 312" вже виступала в Донецьку, а Б'янка раніше бувала в окупованому Луганську.

Раніше на донецькій сцені російська співачка Юлія Чичеріна вперше представила публіці свою нову пісню "Моя Спарта", присвячену терористам з батальйону "Спарта". Концерт тривав більше двох годин.