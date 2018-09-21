"Не можу назвати свою батьківщину гангреною": Сергій Жадан висловився про "донбаський менталітет"

Коментуючи висловлювання українського письменника Василя Шкляра, що Донбас - це "українська гангрена", Жадан підкреслив, що не згоден з таким визначенням.

Відповідаючи на питання читача в чаті чату на "Главреді" про те, як саме необхідно реінтегрувати Донбас до складу України, письменник і рок-музикант Сергій Жадан висловив думку, що на Сході країни "достатньо людей, які люблять її і намагаються щось для неї зробити".

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"Мені здається, треба триматися за людей, яким не треба нічого реінтегрувати. На Донбасі їх насправді досить. Вони люблять свою країну і намагаються щось для неї зробити. От їм і треба допомагати. Як українізувати людину, яка ненавидить Україну - я не знаю. І чи потрібно це взагалі - теж не впевнений. Це, швидше, питання до правоохоронців. Або психологів", - сказав письменник.

Коментуючи висловлювання українського письменника Василя Шкляра, що Донбас - це "українська гангрена", Жадан підкреслив, що не згоден з таким визначенням.

"Я не можу назвати свою батьківщину гангреною. Батьківщину Василя Шкляра, між іншим, теж", - сказав він.

Шкляр народився в селі Ганжалівка Черкаської області.

За словами письменника, який сам народився в місті Старобільську Луганської області, жодного "донбаського менталітету" не існує.

"На моє глибоке переконання жодного донбаського менталітету не існує. Просто є люди, які люблять свою країну, і люди, які її ненавидять. При цьому вони можуть жити на одній вулиці", - пояснив він.