"На рибалку зібралася": Каменських у ботфортах і ланцюгах рознесли в Instagram за невдалий образ (фото)

Співачка одягла боді тілесного кольору, такого ж кольору високі чоботи, ланцюги і білий жакет незвичайної форми.

Українську співачку Настю Каменських розкритикували в мережі за вбрання, в якому вона виступала на конкурсі "Міс Україна 2018".

Співачка одягла боді тілесного кольору, такого ж кольору високі чоботи, ланцюги і білий жакет незвичайної форми. Шанувальникам співачки її образ нагадав рибальське вбрання, а деякі порівнювали її з Кім Кардашьян.

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"Термінатора викликали", "Чобітки-то рибальські!", "Який жахливий костюм, жах", "Настя, хто вас так жахливо одягнув?", "Катастрофічно невдалий образ. Така величезна", "Настя вибачте, але це жахливо, і здається ніби ви знову погладшали", "Людина зібралася на риболовлю...", "Коли жорстко перебрав з жорстким копіюванням західних зірок і втратив власне себе", "Такий тупий несмак я навіть не пригадаю ні у кого", - написали коментатори.

Як повідомляв УНІАН, Настя Каменських заінтригувала мережа тизером нового кліпу.