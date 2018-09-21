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Дружина Монатіка поділилася спокусливими пляжними знімками в купальнику (фото)

14:56, 21 вересня 2018
Суспільство
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Дружина Монатіка поділилася спокусливими фото / соцмережі

Дружина Дмитра Монатіка поділилася з передплатниками кількома спокусливими фото. На них красуня позує в купальнику, демонструючи свою відмінну фізичну форму.

Дмитро Монатік намагається не афішувати своє особисте життя, у всіх інтерв'ю лише зазначаючи, що у нього є кохана дружина і діти.

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Теги: #Монатік