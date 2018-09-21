Дружина Монатіка поділилася спокусливими пляжними знімками в купальнику (фото)
14:56, 21 вересня 2018Суспільство
6316 0
На фото красуня позує в купальнику, демонструючи свою відмінну фізичну форму.
Дружина Монатіка поділилася спокусливими фото / соцмережі
Дружина Дмитра Монатіка поділилася з передплатниками кількома спокусливими фото. На них красуня позує в купальнику, демонструючи свою відмінну фізичну форму.
Дмитро Монатік намагається не афішувати своє особисте життя, у всіх інтерв'ю лише зазначаючи, що у нього є кохана дружина і діти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter