У мережі назвали переможця шоу "Заміж за Бузову" (фото)

Пост в Instagram породив чутки про те, хто став переможцем шлюбного шоу артистки "Заміж за Бузову".

У мережі з'явилася фотографія, на якій зображена ведуча Ольга Бузова під руку з імпозантним чоловіком. Публікація породила чутки про те, хто став переможцем шлюбного шоу артистки "Заміж за Бузову".

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Поки одні шанувальники губляться в здогадах, хто залишиться на телепроекті, інші вже визначилися. На їхню думку, переможець шоу "Заміж за Бузову" – співак і музикант Дмитро Маліков, передають Dni.ru.

Такий сенсаційний висновок фанати зробили з фотографії, яку у себе на сторінці в соціальній мережі Instagram опублікував артист. На знімку Дмитро Маліков веде під руку красиву Ольгу Бузову.

"Спойлер останнього епізоду "Заміж за Бузову". Дмитро переміг", "Так ось він, переможець шоу "Заміж за Бузову", "Ого! Бузова нарешті знайшла свого героя), "Добре виглядають разом", – висловилися в коментарях користувачі мережі.

Раніше телеведуча та співачка Ольга Бузова знову сколихнула користувачів інтернету, опинившись в центрі скандалу.