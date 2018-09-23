Салати і легка їжа: Лорак розповіла про свої уподобання в їжі (фото)

А ось активні фоловери Лорак назвали "закликальником в російському ресторані".

39-річна українська співачка Ані Лорак розбурхала мережу новим фото.

На своїй сторінці в Instagram Лорак опублікувала серію фото. На першому знімку вона красується в халаті з оголеним плечем. В руках у співачки тарілка з салатом.

«Обожнюю салати і легку їжу, а ще коли красиво в тарілці. А які страви подобаються вам?», — підписала фото співачка.

«Плече обов'язково оголювати треба було?», «Халат, напівголі плече. І куди ж без тарілки. Фу!», «Цицьку треба було оголити», «Симпатична, але халат — це домашнє. Навіщо виносити з хати. В трусах можна, теж нічого вийшло б», — присоромили співачку її читачі.

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Крім того, Лорак порадила всім передплатникам пообідати в її улюбленому ресторані в Санкт-Петербурзі.

«Тепер у мене є моє улюблене місце — новий ресторан здорового харчування», — похвалилася співачка.

Остання фраза обурила читачів. Багато хто сприйняв це як принизливу рекламу, тим більше, що повідомлення Лорак рясніє хэштегами ресторану і власника.

«Як же борщ український?», «Із князі в грязі!», «Нижче плінтуса», «Скоро на паперть», «Не соромно? Чи такі сорому не мають?», — висловилися передплатники.

Раніше Лорак шокувала мережу, показавши фото в дуже сміливому образі. На співачці — топ, розшитий золотистими паєтками, а також масивний золотий ланцюг. Крім того, Лорак на знімку з досить яскравим вечірнім макіяжем і стильною укладкою.