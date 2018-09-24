Ротару показала архівне фото зі своїм покійним чоловіком

22 вересня шлюбу Ротару виповнилося би 50 років.

Народна артистка України Софія Ротару поділилася з шанувальниками архівних фото, де зображена з чоловіком Анатолієм Євдокименком.

Співачка опублікувала знімок у своєму Instagram. Як розповіла артистка, 22 вересня вона відсвяткувала 50-ю річницю шлюбу з коханим.

Читайте такожПугачова у відвертому образі затьмарила Лободу на спільному фото

"Сьогодні виповнюється 50 років з дня нашого весілля. День народження Сім'ї! Якби ти знав, як мені тебе не вистачає... Твоїх очей, почуття гумору і підтримки. Єдиний мій. Люблю більше життя!" – підписала фото співачка.

Український музикант Анатолій Євдокименко та Софія Ротару одружилися 22 вересня 1968 року.

Він був керівником ансамблю "Червона рута" і мав звання Народний артист України. Анатолій Євдокименко помер у Києві 23 жовтня 2002 року. Його поховали на Байковому кладовищі.

Як повідомляв УНІАН, Ротару нещодавно налякала своїх шанувальників ослабившимся здоров'ям.