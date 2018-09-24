"Ненавиджу двійників": Андрій Данилко розкритикував учасників відомого шоу (відео)
Яскравими учасниками 9 сезону "Х-фактор" стала франківська кавер-група McDovbush & NATALKA POLTAVKA. Андрій Довбуш – відомий у Франківську шоумен та телеведучий, його можна побачити в ранкових ефірах телеканалу “Галичина”.
Наталя працює у туристичному агентстві, але не уявляє своє життя без музики. Тому на вихідних співає в одному із франківських ресторанів.
Там пара і познайомилась – Наталя співала на весіллі, а Андрій – “тамадував”, пишуть Версії.
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Виступ на “Х-Факторі” став дебютом дуету – McDovbush & NATALKA POLTAVKA виконали українською мовою кавер відомого хіта Потапа і Насті Каменських “Не пара”.
Дмитро Шуров і Настя Каменських були в захваті від номеру і одразу сказали “ТАК”.
Олег Винник не поділяв їхнього захоплення.
“Занадто було багато всього”, – прокоментував Винник свої строге суддівське “НІ”.
Долю дуету на проекті вирішив Андрій Данилко.
“Ви молодці, але я не побачив чогось “вашого”. Це був Потап і Настя. Не було своєї подачі. Я ненавиджу двійників. Бо у Вєркі Сердючки їх найбільше, – прокоментував Данилко. – Хоч мені і не дуже сподабалось, але я вам скажу “ТАК”.
McDovbush & NATALKA POLTAVKA пройшли в наступний етап і готові їхати до тренувального табору.