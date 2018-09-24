"Опомнись": Дорна звинуватили у мережі в наркоманії після прем'єри кліпу (відео)

Днями відбулася прем'єра кліпу скандального Івана Дорна на пісню "Опомнись".

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У відео Дорн плаває в річці в оточенні синхроністок, гуляє босоніж по воді, розважається з русалками біля порожнього басейну, а в кінці стрибає в цей же басейн з вишки та заливає кров'ю всіх оточуючих.

При цьому спочатку, за задумом, басейн мав бути наповнений водою. Ідея знімати відео в порожньому басейні прийшла спонтанно за день до початку зйомок. Свіжа відеоробота викликала неоднозначну реакцію у аудиторії.