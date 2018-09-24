Фото Сєдокової в прозорих колготках і без білизни обурило фанатів
14:25, 24 вересня 2018Суспільство
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Шанувальникам не сподобався занадто відверте вбрання співачки.
Сєдокова поділилася новим кадром / Instagram Анна Сєдокова
Українська співачка Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, розлютила мережу відвертим знімком. Шанувальникам не сподобався занадто відверте вбрання співачки.
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Знімок співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.
"Тихий затишний домашній недільний вечір", - підписала фото співачка.
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