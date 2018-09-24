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Фото Сєдокової в прозорих колготках і без білизни обурило фанатів

14:25, 24 вересня 2018
Суспільство
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Сєдокова поділилася новим кадром / Instagram Анна Сєдокова

Українська співачка Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, розлютила мережу відвертим знімком. Шанувальникам не сподобався занадто відверте вбрання співачки.

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Знімок співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Тихий затишний домашній недільний вечір", - підписала фото співачка.

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Теги: #Сєдокова на росТБ