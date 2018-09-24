Учасник шоу "Танці з зірками" зізнався, що сидів у в'язниці за розбій

Український боксер, призер Олімпіади, власник титулу WBO Oriental Денис Берінчик бере участь у шоу «Танці з зірками».

Останній ефір проекту був присвячений переломним моментам у житті учасників.

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«Мене втоптали нижче плінтуса, посадили у в'язницю, але я вибрав інший шлях. Це був 2005 рік, мені було 17 років. Прогресивний підліток, який ще багато чого не розумів в цьому житті. Мені потрібні були гроші, щоб грати в автомати, в карти. У мене був джентльменський набір статей: розбій, грабіж і хуліганка. Посадили на чотири місяці в СІЗО в 17 років, луганського централу. Там страх, там можна загубитися і забутися. Люди не повертаються...", - сказав боксер.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна прокоментувала свій виліт із шоу.