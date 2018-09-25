Ледве прикрила груди: Віру Брежнєву розкритикували за вульгарне вбрання (фото)

Дехто вважає, що Брежнєва вже не в тому віці, щоб відверто демонструвати тіло.

Українська співачка, колишня учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва показала шанувальникам фото у відвертому вбранні.

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Так, на опублікованій в Instagram фотографії вона позує в прозорому гольфі і шкіряних скінні-штанях. Доповнюють образ окуляри із затемненим склом. "Моє альтер его", - підписала зображення співачка.

"Зухвала", "Чашечки пішли вниз", "Груди обвисають, люди, ви що, не бачите", "Стара", - пишуть у коментарях під фото.

Раніше Віра Брежнєва продемонструвала відвертий образ на червоній доріжці закриття музичного фестивалю "Жара" в Баку. Для виходу в світ вона обрала чорну сукню з розрізом і широким поясом. Через сміливе декольте Віра засвітила груди.