"Оце так ротяра": фото Ані Лорак розкритикували в мережі
10:09, 25 вересня 2018Суспільство
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У мережі Лорак розкритикували за захоплення ботоксом і пластикою.
Нове фото Лорак розкритикували / фото instagram.com/anilorak
Опальна українська співачка Ані Лорак, активно гастролююча в Росії, показала нове з Сочі.
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Знімок вона опублікувала в Instagram. На фото вона стоїть з букетом квітів. Багатьом фанатам знімок сподобався, проте знайшлися і ті, які розкритикували її за захоплення пластикою.
"Була красива і в мить спотворила себе", "Ну у Лорак і ротяра", "Хоча і харя у Лорак - ботоксом напхана, а все одно - стара шкапа", "А в очах така втомлена", - пишуть в мережі.
Раніше Ані Лорак розкритикували в Instagram за відверте декольте.
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