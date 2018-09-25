"Оце так ротяра": фото Ані Лорак розкритикували в мережі

У мережі Лорак розкритикували за захоплення ботоксом і пластикою.

Опальна українська співачка Ані Лорак, активно гастролююча в Росії, показала нове з Сочі.

Читайте також"Ненавиджу двійників": Андрій Данилко розкритикував учасників відомого шоу (відео)

Знімок вона опублікувала в Instagram. На фото вона стоїть з букетом квітів. Багатьом фанатам знімок сподобався, проте знайшлися і ті, які розкритикували її за захоплення пластикою.

"Була красива і в мить спотворила себе", "Ну у Лорак і ротяра", "Хоча і харя у Лорак - ботоксом напхана, а все одно - стара шкапа", "А в очах така втомлена", - пишуть в мережі.

Раніше Ані Лорак розкритикували в Instagram за відверте декольте.