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"Для тебе": Лобода заінтригувала фото у ванні

11:12, 25 вересня 2018
Суспільство
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Лобода здивувала фанів / instagram.com/stories/lobodaofficial

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Кадр артистка, яка виступає у Росії, опублікувала в Instagram-stories, на ньому видно її стрункі ноги у ванні. Також на записі чути голос Лободи: вона співає пісню "Текіла-любов".

У мережі гадають, кому ж артистка вирішила присвятити такі інтимні кадри й пісню.

Нагадаємо, що деякі ЗМІ називають соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна батьком дитини Лободи.

Лобода здивувала фанів / instagram.com/stories/lobodaofficial

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Теги: #фото#Лобода