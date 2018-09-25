"Для тебе": Лобода заінтригувала фото у ванні

Лобода заспівала у ванні пісню "Текіла-любов".

Популярна українська співачка Світлана Лобода здивувала шанувальників фото у ванні з підписом "For you" ("Для тебе" - Ред.).

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Кадр артистка, яка виступає у Росії, опублікувала в Instagram-stories, на ньому видно її стрункі ноги у ванні. Також на записі чути голос Лободи: вона співає пісню "Текіла-любов".

У мережі гадають, кому ж артистка вирішила присвятити такі інтимні кадри й пісню.

Нагадаємо, що деякі ЗМІ називають соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна батьком дитини Лободи.