"Увірвалася в латино-американський світ": Потап похвалився успіхами Насті Каменських (відео)
Потап розповів про успіх співачки Насті Каменських в США. Своїм враженням від виступу зірки на американському ТБ продюсер поділився в мережі.
"Ця українська дівчина зробила те, чого не вдавалося жодній співачці з нашої півкулі, вивчила за 4 місяці іспанську мову, увірвалася в латино-американський світ зі своєю "Peligroso". Bravo! ????????", - підписав відео Потап.
Нагадаємо, раніше Каменських звинуватили в плагіаті.
Ця Українська дівчина зробила те ,чого не вдавалося жодній співачці з нашого півкулі,вивчила за 4 місяці іспанська мови увірвалася в Латино-Американський світ ,зі своєю "Peligroso" Bravo! 🇺🇦🌏🌍🌎#nk#peligroso#lyricvideo#nastya#kamenskykh#nastyakamenskykh#latinpop#latina#latino#espanol#music#spanish#hit