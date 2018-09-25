"Увірвалася в латино-американський світ": Потап похвалився успіхами Насті Каменських (відео)

Каменських вивчила за 4 місяці іспанську мову.

Потап розповів про успіх співачки Насті Каменських в США. Своїм враженням від виступу зірки на американському ТБ продюсер поділився в мережі.

"Ця українська дівчина зробила те, чого не вдавалося жодній співачці з нашої півкулі, вивчила за 4 місяці іспанську мову, увірвалася в латино-американський світ зі своєю "Peligroso". Bravo! ????????", - підписав відео Потап.

Нагадаємо, раніше Каменських звинуватили в плагіаті.