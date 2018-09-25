Вагітна Регіна Тодоренко показала великий живіт в короткій сукні (фото)

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка часто гастролює Росією і має нареченого росіянина, показала нове фото з округлим животом.

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Новий яскравий знімок телеведуча залишила на Instagram-сторінці.

"Працюємо! Сьогодні дивіться! Сподіваюся, вам буде так само весело, як нам. Будете сьогодні дивитися? Прем'єра "Регіна шоу" – 5 жовтня", – анонсувала вихід чергового випуску російської програми Тодоренко.

Для фото Регіна обрала білу мереживну сукню міні-довжини з довгими рукавами. Плаття чітко підкреслювало її кругленький живіт, яким вона охоче похвалилася перед камерою. Свій образ вона завершила чорними туфлями на підборах зі шнурівкою і масивними сережками.