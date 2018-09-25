Тіна Кароль показала стрункі ноги у жіночних вбраннях (фото)
12:24, 25 вересня 2018Суспільство
549 0
До того ж артистка віддала перевагу ніжному макіяжу, «зрадивши» улюбленій червоній помаді.
На світлинах зірка позує в жіночних сукнях / Instagram
Співачка Тіна Кароль «засипала» свою сторінку в Instagram ніжними знімками з нової фотосесії.
На світлинах зірка позує в жіночних сукнях, що підкреслюють її спокусливу фігуру та не приховують стрункі ноги.
До того ж артистка віддала перевагу ніжному макіяжу, «зрадивши» улюбленій червоній помаді.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter