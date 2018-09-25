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Тіна Кароль показала стрункі ноги у жіночних вбраннях (фото)

12:24, 25 вересня 2018
Суспільство
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На світлинах зірка позує в жіночних сукнях / Instagram

На світлинах зірка позує в жіночних сукнях, що підкреслюють її спокусливу фігуру та не приховують стрункі ноги.

До того ж артистка віддала перевагу ніжному макіяжу, «зрадивши» улюбленій червоній помаді.

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Теги: #Тіна Кароль