"Коли діти стали каменем спотикання?": відома співачка прокоментувала скандал довкола "Міс Україна"

Співачка Анна Сєдокова заступилася за Дідусенко.

Стало відомо про те, що Міс Україна Вероніка Дідусенко порушила одне з головних правил конкурсу краси.

Учасниці не повинні бути заміжні і мати дітей, а дівчина виховує дитину. Організатори прийняли рішення відібрати титул.

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Новина була неоднозначно сприйнята публікою. Співачка Анна Сєдокова заступилася за Дідусенко, опублікувавши свій коментар про скандал на офіційному профілі в Instagram.

«Читаю це і не можу повірити своїм очам. А кріпосне право точно скасували? Ми що, зараз раптом сіли в машину часу дружно і опинилися все в далекому минулому? Зрозуміло, що є умови конкурсу, якщо ти не згодна з ними не приймай участі. Зрозуміло, що дівчинка не права, що приховала, і я не про конкретний конкурс, мені в цілому цікаво і важливо. В який момент діти стали каменем спотикання на шляху до мрії?", - написала зірка.