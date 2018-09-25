Леді Гага розповіла про знущання на прем'єрі свого фільму

32-річна зірка зізналася, що у старшій школі однокласники постійно знущалися над нею і висміювали за її великі мрії.

Популярна співачка, а тепер ще й актриса Леді Гага, яка нещодавно разом з Бредлі Купером представили фільм "Зірка народилася", відвідала прем'єру стрічки в Лос-Анджелесі, де розповіла про важкі шкільні роки.

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32-річна зірка зізналася, що у старшій школі однокласники постійно знущалися над нею і висміювали за її великі мрії, повідомляє видання Рeople.

"Мені потрібно було повернутися в дитинство, в мої шкільні роки, коли наді мною знущалися, сміялися за мої великі мрії. Я думаю, що змогла зіграти цю роль завдяки підтримці Бредлі Купера. Він такий неймовірний режисер і актор. Я просто дуже вдячна йому", - зазначила Гага.

Також артистка повідомила, що між нею і її невпевненою в собі героїнею Еллі, яка за сюжетом мріє про музичній кар'єрі все-таки є різниця.

"Що ж, різниця між мною і Еллі в тому, що я робила все можливе, щоб стати співачкою і композитором, була готова діяти. Я тягала свою клавіатуру по Нью-Йорку і стукала в усі двері. Я дійсно вірила в себе. Еллі не така. Вона зовсім не вірить у себе. Вона буквально змучена музичною індустрією", - сказала співачка.

Однак саме ті цькування, з якими вона зіткнулася в дитинстві і юності, допомогли їй краще зрозуміти образ свого персонажа в стрічці.