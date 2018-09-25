Не лише корону: що втратить викрита "Міс Україна-2018"

Дідусенко дискваліфікована за порушення правил конкурсу "Міс Україна".

Переможниця конкурсу "Міс Україна-2018" 23-річна Вероніка Дідусенко втратить грошову винагороду за перемогу і можливість представляти Україну на міжнародній арені.

Про це розповіла виконавчий директор конкурсу "Міс Україна" Вікторія Кіосе, коментуючи скандал з обманом організаторів конкурсу, передає "Обозреватель".

"Вона втрачає рік роботи в комітеті "Міс Україна", втрачає можливість представити нашу країну на міжнародній арені, титул та грошовий приз для "Міс Україна-2018" - 300 тис. грн", - повідомила Кіосе.

На питання, чи кидає скандал тінь на конкурс, Кіосе відповіла: "У жодному разі, ми одразу написали лист комітету "Міс світу", вони підтвердили, що чекають імені нової "Міс Україна" і готові чекати нашого рішення. Все буде добре, вони нас розуміють і говорять, що це було справедливе рішення".

Як повідомляв УНІАН, оголошена раніше переможниця конкурсу "Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко дискваліфікована за порушення правил конкурсу, а саме через надану недостовірну інформацію про сімейний стан та наявність дітей.

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Довідка. Національний конкурс краси «Міс Україна» проводиться з 1991 року. Перемогу на конкурсі «Міс Україна-2018» 20 вересня здобула 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва. Киянку обрали з 24 дівчат зі всієї України. Однак після фіналу конкурсу в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Дідусенко не відповідає вимогам конкурсу.

Переможниця конкурсу «Міс Україна-2018» повинна представляти нашу країну на міжнародному конкурсі Miss World ( «Міс світу»), який пройде на китайському острові Хайнань 8 грудня.